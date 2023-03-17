1500 من شباب تحالف العمل الأهلي بدمياط يشاركون في مبادرة «كتف في كتف»

قال النائب محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ وحزب مستقبل وطن عن محافظة دمياط، إن القوى السياسية من الأحزاب والمجتمع المدني وشباب دمياط يشاركون في احتفالية مبادرة «كتف في كتف»، في استاد القاهرة التي تضم التحالف من جميع المحافظات بمقدار 1500 شخص.

مشاركة تحالف دمياط

وقال النائب محمد أبو حجازي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تحركت ووصلت، اليوم، أتوبيسات تنقل المشاركين من دمياط من عدة كيانات من النواب كالنائب المهندس وليد التمامي، والنائب المهندس محمد الحصي، وممثلي عن كيان شباب مصر ومؤسسة حياة كريمة وأحزاب سياسية، «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري وحماة وطن»، وتوجهنا إلى استاد القاهرة الدولي لحضور هذا الحدث الخيري الأكبر في مصر للمشاركة والتعاون على تحقيق أهداف المبادرة التي تدعى إلى التكاتف والتعاون للوصول إلى بر الأمان ووصول كافة المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا.

كتف في كتف

وأوضح أن استاد القاهرة الدولي اليوم يشهد حدث خيري يعد هو الأكبر في مصر، وهي احتفالية خاصة بأكبر مبادرة حماية اجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن تكاليفات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

الحماية الاجتماعية

وتعد مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

التحالف الوطني

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضوية 33 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفي عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية.

رموز المجتمع

ويشارك الآلاف من رموز المجتمع المدني والخيري والصحفيين وإعلاميين ورموز المجتمع من أنحاء الجمهورية لحضور الاحتفالية.