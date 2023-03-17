خطوات استخراج تصريح عمل «أون لاين» 2023.. والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين، رابط استخراج تصريح عمل أون لاين 2023، عبر موقعها الرسمي، في إطار حرصها على توفير الوقت والمجهود على راغبي استخرج التصريح ومنع الوقوف في طوابير الازدحام الطويلة، ولمواكبة التطور التكنولوجي القائم بالوقت الحالي، إذ من خلال خطوات مبسطة يمكن استخراج تصريح العمل، أو بدل فاقد له.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور القادمة، استخراج تصريح عمل أون لاين 2023، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج تصريح عمل أون لاين

1 - صورة من البطاقة الشخصية.

2 - صورة من جواز السفر.

3 - صورة من تصريح العمل القديم.

4 - صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

5 - صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفا حكوميا.

خطوات استخراج تصريح عمل أون لاين 2023

- الخطوة الأولى، يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

- الخطوة الثانية، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- الخطوة الثالثة، يظهر كل الخدمات التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- الخطوة الرابعة، للاستفادة من الخدمات يجب أن يكون لديك حساب على الموقع، ويمكن إنشاءه بسهولة عن طريق اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم في الخطوة التالية إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

- الخطوة الخامسة، عند اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم،بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.