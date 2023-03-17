 جامعة طيبة تعلن توصيات مؤتمرها الأول لشباب التكنولوجيين

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، مؤتمرها الأول لشباب التكنولوجيين، والذي عُقد يومي 15 و16 مارس الجاري، بمشاركة وحضور ممثلي 6 جامعات وهيئات أكاديمية، للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجى، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تبني الأفكار والمشاريع التكنولوجية

وانتهى المؤتمر بالخروج بعدة توصيات أبرزها، وضع الآليات الملائمة لتحفيز شباب التكنولوجيين، وتبني الأفكار والمشاريع التكنولوجية، ذات الصلة بتطوير الصناعات الخشبية والغذائية، وتطوير الخدمات السياحية والفندقية وتنمية المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لتمويل الأفكار والمشروعات الخاصة بشباب التكنولوجيين، عبر قنوات اتصال بين الشباب والمؤسسات الصناعية ذات الصلة، وكذلك تعزيز لغة الحوار المفتوح بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعقد ندوات تثقيفية وأنشطة طلابية لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء؛ لتأهيل الطلاب بما يتناسب مستقبلًا مع سوق العمل من مهارات وسلوك ومعرفة.

تسويق الأفكار والمشاريع الطلابية

وأشارت التوصيات إلى الاستفادة من برامج الجامعة بتخصصاتهم البينية في تصنيع وتسويق الأفكار والمشاريع الطلابية، وإعداد خطة لإعادة تدوير النفايات، واستخدامها لتصنيع منتجات بتكلفة أقل، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، ومبادرة طلابية «كن سفيرًا لجامعتك» لنشر وتعميم السلوكيات الجامعية الإيجابية، وإعادة تدوير المخلفات واستخدامها، بما يتناسب مع تكنولوجيا التخصص وإنتاج منتجات طبيعة للاستخدامات الطبية، والاستعداد لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني، في العام الجامعي 2023/2024، والتوسع في المشاركة الطلابية والمتحدثين من الصناعة وشباب الجامعات المصرية والمشاركة المجتمعية.