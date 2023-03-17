إصابة 8 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة بانقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المحطة القديمة طريق «حوش عيسى - دمنهور»، ونقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق« حوش عيسى _دمنهور»، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «رمضان عبد العزيز علي، 50 سنة، علا مسعد الرميحي، 25 سنة، أحمد سعد حميد، 46 سنة، إبراهيم ناجي إبراهيم الحرفة، 52 سنة، حسين ناجي إبراهيم الحرفة، 50 سنة، خليفة ناجى ابراهيم الحرفة، 33 سنة محمد ناجي إبراهيم الحرفة، 35 سنة، مصطفى محمود شحاته عبد الخالق 40 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء».

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.