كيفية استخراج الوثائق الشخصية إلكترونيا.. بالرقم القومي

أتاحت النيابة العامة، رابط استخراج الوثائق الشخصية 2023 أون لاين، إذ تُعد من الضروريات التي يحتاجها بعض المواطنين، كما تقدم الخدمات مثل الاستعلام عن مخالفات المرور، والتصالح الفوري، ودفع وسداد مخالفات السيارات، وتأتي جميعها إلكترونيا في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتيسير على كل المواطنين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراج الوثائق الشخصية أون لاين 2023، وفقا لموقع النيابة العامة التي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج الوثائق الشخصية أون لاين 2023

- الخطوة الأولى، الدخول على موقع النيابة العامة واختيار خدمات الوثائق الشخصية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنا.

- الخطوة الثانية، يظهر للمتقدم صفحة تبويب جديدة تظهر الخدمات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها وهى إعلام وراثة ومستخرج من صورة رسمية لحكم قضائي في دعاوى الولاية علي النفس ومستخرج من شهادة من واقع الجدول بما تم في دعوى ومستخرج من قرار محكمة الأسرة في دعاوى الولاية.

- الخطوة الثالثة، يختار المتقدم خدمات الوثائق الشخصية ويضغط على كلمة استمرار.

- الخطوة الرابعة، سيطلب من المتقدم الموافقة على الإرشادات وتعليمات الخدمة.

- الخطوة الخامسة، إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي والتليفون، وإدخال الكود والضغط على استعلام.

- الخطوة السادسة، يتم الرد في أقرب وقت، وتسليم الوثيقة عبر البريد المصري أوالنيابة العامة.

ملاحظات واجب اتباعها قبل استخراج الوثائق الشخصية

- يجب إدراج بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

- إدراج بياناتك الشخصية والبيانات المطلوبة بالدقة اللازمة والنيابة العامة غير مسئولة عن أية بيانات تدرج على سبيل الخطأ.

- إذا كان مقدم الطلب ذو صلة قرابة، يقوم بإدخال الرقم القومي للزوج والزوجة وسيتم التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه.

- يمكن الدفع عن طريق بطاقة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.