إتاحة الوصول لجامعة مصر الدولية بقطار العاصمة.. إليك التفاصيل 

أعلنت شركة «آر.إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، عن إتاحة الفرصة لطلاب جامعة مصر الدولية للوصول إلى جامعتهم عن طريق قطار العاصمة.

كيفية الوصول إلى جامعة مصر الدولية

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نداء لطلبة جامعة مصر الدولية.. دلوقتي بقي سهل إنك توصل لجامعة مصر الدولية (MIU) عن طريق قطار العاصمة، لو جي من الخط الأخضر الثالث كل اللي هتعملوا إنك تنزل في محطة عدلي منصور وتركب قطار العاصمة المتجه لمحطة العبور».

تعديل ساعات التشغيل بالتزامن مع شهر رمضان

يذكر أن الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، أعلنت تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان، موضحة أن ساعات العمل ستستمر اعتباراً من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على هذا الجدول خلال عيد الفطر.

وأشارت إلى أن قطار العاصمة «القطار الكهربائي الخفيف» باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير، مؤكدة أنها حريصة على تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبري.