«كتف في كتف» بالفيوم.. 1000 متطوع في تعبئة وتوزيع الكراتين على المستحقين و1500 شاركوا في فعالية استاد القاهرة

واصلت المبادرة عملها فى الفيوم،اليوم، حيث وزّعت مؤسسة «جمال الجارحى للتنمية المجتمعية» 10 آلاف كرتونة، تتضمن نحو 150 طن مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء، ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، وتحت مظلة العمل الأهلى التنموى، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات الأخرى، بينها فعالية المطبخ الذى يستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وشهدت المبادرة تطوع نحو 1000 شاب وشابة للعمل فى تعبئة الكراتين وتوزيعها، إضافة إلى تطوع 1500 آخرين فى يوم الحدث الأكبر أمس باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

«الجارحى»: توزيع المواد الغذائية.. ومعرض للحرف اليدوية والتراثية وكرنفال للأطفال الأيتام

وقال محمود الجارحى، عضو مجلس إدارة مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، إنه جرى توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تضم جميع الاحتياجات لأسرة مكونة من 5 أفراد وتكفيهم لمدة شهر، ضمن مبادرة كتف فى كتف، فضلاً عن عدد آخر من الكراتين تم توزيعه أمس، بحضور الرئيس السيسى.

وأشار «الجارحى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عملية توزيع كراتين المواد الغذائية تتم على الأسر الموجودة ضمن قاعدة بيانات واضحة ومدققة، تم العمل عليها على مدار فترة طويلة، مُشيراً إلى أن الفعالية تضمنت أيضاً إبراز بعض الأشياء للأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم لها مثل معرض الحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تنظيم كرنفال الأطفال وتم استهداف أطفال دور الأيتام خلاله، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات لخدمة المواطنين فى المرحلة القادمة.

الجارحي: المؤسسة تعد أسرة صغيرة ضمن عشرات الأسر التى يحتضنها التحالف

وأضاف أن المؤسسة تعد أسرة صغيرة ضمن عشرات الأسر التى يحتضنها التحالف الذى هو بمثابة العائلة الكبيرة، لافتاً إلى أنه من المقرر إنشاء مطبخين ضمن مبادرة كتف فى كتف، أحدهما فى قرية الحامولى بمركز يوسف الصديق، والآخر فى قرية الشواشنة بمركز أبشواى، حيث يتم توفير آلاف وجبات الإفطار الساخنة من خلالهما وتوزيعها على الأسر المستحقة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدّ «الجارحى» أن الفعاليات وأعمال الخير لا تتوقف مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بل الجميع يد واحدة، وله هدف واحد هو الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

فى سياق متصل، عبر الحاصلون على كرتونة المواد الغذائية عن فرحتهم بها، وبتفكير الآخرين فيهم، حيث قالت «أم محمود»، إنها سعيدة بالكرتونة التى سترت منزلها فى شهر رمضان الذى يحتاج الكثير من المواد الغذائية لطهيها على مدار الشهر لكى يتمكنوا من الصيام، قائلةً: «ربنا يسترك يا ريس زى ما سترتنا».

وتكشف «أم علاء»، فى حديثها لـ«الوطن»، أن «الكرتونة مفيدة جداً لهم، نظراً لما تحتويه من مواد غذائية أساسية متنوعة، خصوصاً الزيت والسكر والشاى والأرز والبلح وغيرها من المواد الغذائية، التى يحتاجون إليها طوال شهر رمضان المبارك، كما أن حجم الكرتونة كبير وسيكفيهم لفترة طويلة من شهر الصوم».

«ربنا يخليك يا ريس للناس الغلابة»، بهذه الكلمات عبّرت أم دعاء عن فرحتها بكرتونة المواد الغذائية التى حصلت عليها من مبادرة كتف فى كتف، قائلةً: «ربنا أنعم علينا برئيس إنسان حريص على شعب بلده كلهم وبيهتم بيهم وبدعمهم»، موضحةً أنها تستفيد أيضاً من معاش تكافل وكرامة، ورغم ذلك حصلت على كرتونة المواد الغذائية التى ستهون عليها احتياجات ومتطلبات شهر رمضان.

وتكشف «هند حامد»، إحدى الفتيات المتطوعات، أنها شاركت مرتين فى مبادرة كتف فى كتف، الأولى الجمعة قبل الماضى فى محافظة الفيوم مع مؤسسة جمال الجارحى، والثانية اليوم، فى استاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشددة على أن التطوع فى عمل الخير يشعر الفرد بالسعادة والرضا والراحة النفسية، ويجعله يشعر بمشاكل الغير، لافتةً إلى شعورها بالفخر للمشاركة فى مبادرة بحضور الرئيس، وقدرتها على رؤيته وجهاً لوجه.

وقال «محمد محمود»، أحد المتطوعين، إن عمل الخير يشعر الفرد بالسعادة بعدما يرى مشاكل الآخرين، خصوصاً فى شهر الخير والبركة، مؤكداً أنه لم يكتف بالتطوع فى تعبئة وتوزيع الكراتين فقط، لكنه أيضاً يعمل مع فريق مطبخ كتف فى كتف طوال شهر رمضان.