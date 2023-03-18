«المتحدة» توفر فرصة تدريب للمتسابق أحمد الشوالي بعد خروجه من تصفيات «الدوم»

أعلن مذيع برنامج الدوم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت فرصة تدريب للمتسابق أحمد الشوالي والذي خرج من تصفيات برنامج «الدوم» المذاع عبر فضائية «DMC».

الشوالي يشارك في الحلقة الأخيرة

وشارك أحمد الشوالي ابن مدينة حلايب بأقصى جنوب مصر أغنية بلهجة حلايب في الحلقة النهائية لبرنامج الدوم.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحلقة النهائية من الموسم الثاني لبرنامج الدوم الذي حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.