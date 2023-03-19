أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد.. البسلة بين 13 و15 جنيها

ذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الخضروات اليوم الأحد 19 مارس، مع بداية التعاملات الصباحية، التي سجلت ثباتا ملحوظا في كل الأنواع.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا، وسعر بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات، فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر الفلفل الحار سجل سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه، وسجل سعر الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا، الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

ووصل سعر باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات، باذنجان بلدي بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات اليوم، كما تراوح سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات، فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا، وسعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر اللفت في سوق العبور من 1.5 إلى 2.5 جنيه، تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات، تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه، تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا، ويتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.