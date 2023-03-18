«آداب سوهاج» تنظم حفل تأبين لأستاذين بالجامعة تقديرا لمسيرتهما العلمية

تنظم كلية الآداب بجامعة سوهاج، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور محمد توفيق، عميد الكلية، حفل تأبين للعالمين الدكتور محمد محمد عثمان، مؤسس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، والدكتور أحمد يوسف خليفة، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية وآدابها، وذلك غدا الأحد في قاعة سيمنان الكلية، على أن يبدأ الحفل في تمام العاشرة صباحا.

حفل تأبين تقديرا لمسيرتهما العلمية

ويأتي الحفل إجلالا وتقديرا لمسيرة العالمين الجاليين العلمية، والتي كانت إشعاع نور أضاء مجالي تخصصهما العلمي، وخدم مسيرة البحث العلمي بأقسامهما العلمية بالكلية في جامعة سوهاج.

جامعة سوهاج تنعى الراحلين

وكان الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، ومجلس الجامعة، نعي الدكتور محمد محمد عثمان، مؤسس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، والدكتور أحمد يوسف خليفة، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية وآدابها، والذين وافتهما المنية، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يدخلهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.