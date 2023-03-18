تحرير 26 محضرا تموينيا في حملة مكبرة لجهاز حماية المستهلك بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 26 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة شارك فيها جهاز حماية المشتهلك والتموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بمركز ومدينة أبوتيج، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال.

التأكد من صلاحية المنتجات

وأشار المحافظ في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات.

حملة في مركز أبوتيج

ولفت المحافظ إلى أن حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أسفرت عن تحرير 26 محضرا متنوعا منها حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية.