«اختبارات الآبار» ندوة لجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين بجامعة سوهاج

نظم الشابتر الطلابي للاستكشاف الجيوفيزيائي SEG بقسم الجيولوجيا بجامعة سوهاج، والتابع لجمعية الاستكشاف الجيوفيزيائي العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة علمية بعنوان «مقدمة عن اختبارات الآبار وطرق الحصول على البيانات»، وذلك بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري فهمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالباسط أبو ضيف المشرف الأكاديمي للشابتر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجيولوجيا بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

أنشطة البترول محور التنمية المستدامة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الندوة تأتي في ظل اهتمام الدولة بأساسيات أنظمة البترول كمحور من محاور التنمية المُستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عمل تجديد وتنظيف للآبار القديمة clean up وحساب إنتاجية الآبار الجديدة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من جميع الابتكارات والأبحاث العلمية والنماذج الأولية، في مجال البترول لدعم عملية التنمية المُستدامة في مصر.

طرق إنتاجية البترول

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن الندوة تناولت التعريف بأساسيات أنظمة البترول، وطرق الإنتاجية للبترول وكيفية التعامل مع الإنتاج، والتعريف بأساسيات اختبارات الآبار وعمل التحليلات اللازمة للتعرف على الخزان والتأكد من إنتاجيته وجودة الآبار، إلى جانب كيفية عمل تجديد وتنظيف للآبار القديمة وحساب إنتاجية الآبار الجديدة، مضيفاً أنه حاضر بالندوة المهندس هشام إسماعيل، مهندس اختبارات الآبار.

مشاركة 60 طالبا بالندوة

وأوضح الدكتور عبدالباسط أبو ضيف، أن الندوة أوصت بضرورة تنفيذ ندوات أخرى في الاستكشاف الجيوفيزيائي للبترول، حتى يستطيع الطلاب تقريب الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، مضيفا أنه شارك بالندوة 60 طالبا وطالبة من قسم الجيولوجيا بالكلية، وذلك تحت إشراف كلاً من الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف المشرف الأكاديمي للشابتر، والطالب عبدالله أشرف بدري، رئيس الشابتر، والطالبة ندى هشام علي، نائبة رئيس الشابتر، والطالب محمد نبيل أنور.