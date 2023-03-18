افتتاح 10 معارض «أهلا رمضان» في قرى كفر الدوار بالبحيرة «صور»

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، اليوم، 10 معارض ومنافذ «أهلا رمضان» بقرى كفر الدوار، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي بالمدينة، والذي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية.

افتتاح 6 معارض أهلا رمضان في كفر الدوار

وقامت الوحدة بافتتاح 6 معارض أهلا رمضان بقرى «قومبانية أبو قير، كوم اشو، دفشو، بولين، والبسلقون»، وذلك بجانب 4 معارض تم افتتاحها منتصف الأسبوع الماضي بقرى «الأمراء، سيدي غازي، كوم البركة، وزُهرة».

وتضم المعارض مختلف المنتجات من السلع الغذائية والرمضانية والخضر والفاكهة والمنظفات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى اللحوم البلدية، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار، والتوسع في فتح المنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابع رئيس المدينة توافر السلع بكميات مناسبة، وكذلك نسب إقبال المواطنين على المعارض، إذ التقى بعدد من المواطنين زوار المعارض واستمع منهم لتقييمهم للسلع والأسعار المعروضة مقارنة بأسعار السلع المثيلة بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالتوسع في افتتاح معارض «أهلاً رمضان» هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.