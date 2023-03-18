إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري «دفرة - كفر الزيات» بالغربية

أصيب شخص في العقد الرابع من العمر، بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، إثر سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري «دفرة - كفر الزيات» بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» من أعلى كوبري «دفرة - كفر الزيات» في الطريق الواصل بين مدينة كفر الزيات وطنطا، ما أسفر عن إصابة السائق باصابات بالغة.

اختلال عجلة القيادة

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط سيارة نقل ثقيل «تريلا» من أعلي كوبري «دفرة - كفر الزيات»، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة.

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.