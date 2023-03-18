وفاة لانس ريديك قبل إطلاق الجزء الرابع من سلسلة أفلام john wick

غيب الموت الممثل الأمريكي لانس ريديك، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 60 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن ميا هانسن وكيلة أعماله، التي طلبت من الجميع احترام خصوصية العائلة ومشاعرهم في الوقت الراهن، في ظل حالة الحزن التي تسيطر على أسرته وأصدقائه ومحبيه.

وفاة لانس ريديك عن عمر 60 عامًا

وذكر موقع «TMZ» المختص بأخبار المشاهير، أن وفاة الممثل الأمريكي لانس ريديك، جاءت طبيعية، إذ عثر عليه صباح الجمعة، ميتًا داخل منزله في لوس أنجلوس بأمريكا، وهو الخبر الذي جرى تداوله على نطاق واسع عالميًا.

أبرز أعمال لانس ريديك

وجاءت وفاة لانس ريديك، في الوقت الذي يترقب فيه عشاق سلسلة أفلام john wick، انطلاق الجزء الرابع خلال الفترة المقبلة، إذ يجسد خلاله شخصية مسؤول الفندق، ومن الأعمال التي شارك بها لانس ريديك، the wire، hbo، fringe.