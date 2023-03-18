نقيب الفلاحين: استقرار في أسعار الأعلاف وطن الردة بـ 11 ألف جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تشهد حالة من الاستقرار النسبي بعدما تحركت خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الطلب عن العرض، وكلما ازداد العرض كلما استقر السعر، كما أن السعر قد ينخفض في الفترة المقبلة بعد إتمام دورات صناعة الأعلاف.

أسعار الأعلاف

وأوضح أبو صدام، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر علف الذرة الصفراء سجل حوالي 18 ألف جنيه للطن، كما أن سعر علف فول الصويا سجل حوالي 36 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر علف الردة حوالي 11 ألف جنيه للطن، كما أن سعر علف التبن سجل 500 جنيه للحمل 160 كيلو، بينما سجل سعر البرسيم 250 جنيها.

ركود الأعلاف المصنوعة

وأشار أبو صدام إلى أن هناك كبيرة معروضة من الأعلاف في الأسواق، بينما يوجد ركود نسبي بأسواق الأعلاف المصنوعة في الوقت الحالي بسبب أسعارها، بالإضافة إلى وجود الأعلاف الطبيعية كالبرسيم والتبن والردة، ما قلل الطلب على شراء الأعلاف المصنوعة.

وأضاف أبو صدام أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية، كافتتاح مجمع الأسمدة المركبة بالعين السخنة، وافتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية الذي جاء في وقت مهم، وخطوة جيدة تحسب للحكومة الحالية، وله العديد من المنافع كزيادة كمية الأسمدة الموجودة بالأسواق وخفض الأسعار.

وبيَّن أبو صدام أن للمصنع أهمية أخرى تكمن في تقليل البطالة وزيادة الواردات من العملة الصعبة، حيث تصدر مصر حوالي 35% من إنتاجها من الأسمدة للعديد من الدول العربية والأوروبية، حيث إن الأسمدة المصرية معروفة بجودتها العالية، لافتاً إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.