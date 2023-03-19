وصول أسرة ولاء زايد «صيدلي حلوان» لجلسة محاكمة المتهمين بقتل نجلهم

وصلت أسرة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة الـ7 متهمين بقتل نجلهم بعد استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

الواقعة مسلسل سينمائي

وخلال الجلسة الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي قال إن الواقعة كلها عبارة مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب في الواقعة محل الدعوى، وأن لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة.

القضية من صنع إبليس

والتمس دفاع المتهمة الأولى، من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لأن هذه القضية من صنيع إبليس والشيطان، فأدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند، ولكنها ولدت من رحم سفاح غير شرعي.

وأضاف دفاع المتهمة الأولى زوجة ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، أن المقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة أنَّ المجني عليه قتل معنويا، لا يوجد عليها دليل لأن هناك أيدي تلاعبت وعبثت بالقضية، وهو ما تسبب خوض مواقع التواصل الاجتماعي في سمعة موكلته.