طلاب «آداب طنطا» يزورون الآثار والمناطق الحرفية بمدينة فوه بكفر الشيخ

استقبلت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وفداً من طلاب قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا، لتفقد المناطق الأثرية، والتعرف على الصناعات الحرفية القديمة التي ما زال يعمل بها معظم أهالي المدينة.

جاء ذلك بحضور ياسر الكردي، مدير عام منطقة آثار فوه ومطوبس، والدكتورة تفيدة عبد الجواد، وكيل كلية الآداب بجامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

زيارة وفد طلابي المساجد الأثرية في فوه بكفر الشيخ

زار الوفد الطلابى المساجد الأثرية القديمة، ومنها: «الأمير حسن نصر الله، والقنائى، والشيخ شعبان، والشيخ نمير، وأبو المكارم»، وبعض المنازل الأثرية، كما قام الوفد، بتفقد «التكية الخلواتية»، والتى تُعد التكية الوحيدة الباقية بمنطقة الشرق الأوسط بعد تكية تركيا، ثم بوابتى مصنع «الكتان والطرابيش»، واللتين أُقيمتا فى عصر محمد على باشا.

ورش صناعة الجوبلان والسجاد والخوص

كما تفقد وفد طلاب آداب طنطا عددًا من ورش صناعة الجوبلان والسجاد والخوص، بالإضافةً لتجولهم بعدد من شوارع فوه الأثرية، وحرصوا على شراء بعض المنتجات من السجاد والكليم، التى تتميز المدينة بصناعتها، مختتمين الزيارة بفسحة نيلية حول «جزيرة الذهب»، بنهر النيل.

جدير بالذكر، أن مدينة فوه تُعد من أقدم المدن الأثرية في محافظة كفر الشيخ، كما أنها المدينة الثالثة للآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد، والرابعة على مستوى العالم، ويصل عدد المساجد بها إلى نحو 365 مسجدًا أثريًا وقبةً ومزارًا.