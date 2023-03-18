إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم بين جرار وسيارة ميكروباص

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من أحمد على محمد، 29 سنة، مقيم الدلنجات، وأحمد عاطف محمود، 27 سنة، مقيم دمنهور، وإيهاب إبراهيم قطيط، 41 سنة، مقيم إدكو، وإبراهيم محمد السماحي، 27 سنة، مقيم إدكو، ومحمد حافظ العبد، 22 سنة، مقيم إدكو جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.