صعود فريق طما الرياضي للدوري الممتاز لكرة اليد رجال

فاز فريق طما لكرة اليد رجال على اسكو، بنتيجة 23 - 22، وذلك ضمن نهائيات دوري الدرجة الأولى للمنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، والمقامة على الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها.

العمل على نشر اللعبة

وقدم الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، التهنئة للاعبين على الصعود للدوري الممتاز، مؤكدا دعم المديرية للفريق والنادي، والعمل على نشر اللعبة على مستوى المحافظة.

كما أكد محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، على الدعم الكامل للنادي، وتذليل العقبات للفريق للمنافسة القوية في الدوري الممتاز.

افتتاح مركز للألعاب الترفيهية

وفي سياق آخر، وعلى هامش بطولة الجمهورية للألعاب الترفيهية بسوهاج، افتتح الدكتور أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أول مركز للألعاب الترفيهية على مستوى الجمهورية بمركز شباب مدينة سوهاج.

وأكد رئيس الاتحاد أن المركز هو أول مركز يتم افتتاحه على مستوى الجمهورية، ويعتبر حجر الأساس لنشر ألعاب الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.