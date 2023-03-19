اليوم.. اجتماع خماسي لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مصر

تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ، اليوم، اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من «مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة»، في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لما أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنَّ اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.

اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً لمناقشات اجتماع العقبة

وكشف «أبو زيد» أنَّ مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

وفى السادس والعشرون من فبراير الماضي، اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن وتعهدوا خلاله العمل على وقف العنف المتصاعد.