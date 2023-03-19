برلمانية تطالب بسرعة إقرار مشروع قانون ضرب الزوجات.. عقوبة تصل لـ5 سنوات سجن

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يُجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.

عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة

وقالت أمل سلامة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، ووقع عليه 60 نائبا، وشهد حوارا مجتمعيا على كافة المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ويقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعي، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذي يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.

وشددت على ضرورة تبني مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكافة المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما في ذلك التحرش اللفظي والجسدي، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف.

خدمات صحية ونفسية

ودعت إلى ضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.

كما طالبت النائبة أمل سلامة القائمون على الدراما التلفزيونية وخصوصا دراما رمضان بتقديم صورة إيجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها فى المجتمع، كى نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.