«الحياة الآن».. مباشر: تواصل تطوير البنية التحتية لشبكة اتصالات بالبحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تواصل أعمال تطوير البنية التحتية لشبكة اتصالات قرية زاوية نعيم التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسني بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

يذكر أن أعمال تطوير البنية التحتية لشبكة اتصالات قرية زاوية نعيم تستهدف توصيل الخدمة لـ1672 خط، ويستفيد منها 209 وحدة سكنية و5 وحدات حكومية.

ويجدر الإشارة بأن أعمال تطوير البنية التحتية لشبكة اتصالات قرية زاوية نعيم بطول 4897 كيلو متر للشبكة الثانوية و2 كيلو متر للشبكة الرئيسية، كما أنها وفرت 200 فرصة عمل لأهالي قرية زاوية نعيم وتوابعها.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.