وكيل «صحة الشرقية»: توفير بيئة آمنة للمرضى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في حضور الدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة بمديرية القوي العاملة، والمهندسة علا الدالي مفتشة سلامة وصحة مهنية بالقوي العاملة،وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة مهام وأعمال اللجان الفرعية للسلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات.

جاء ذلك بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة الصحة المهنية، ورئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ورؤساء اللجان الفرعية من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات.

الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة علي الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم الهامة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، مع توفير ونشر الإرشادات واللوحات الخاصه بالسلامة المهنية.

كما شدد وكيل الوزارة علي أهمية متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقاً للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما أشار "مسعود" إلي أهمية عمل تقييم وتحليل لإدارة المخاطر فى المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع خطط للإخلاء والطوارى ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.