«التموين» تحرر 727 محضرا للمخالفين في الأوكازيون الشتوي.. ينتهي الثلاثاء

حررت الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة التموين ومديرياتها بجميع المحافظات، 727 محضرا للمحال التجارية التي ارتكبت مخالفتها لتعليمات الاشتراك في موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023، والتي لم تلتزم بما يقره قانون حماية المستهلك.

محاضر مخالفات الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى يوم 19 مارس وقبل انتهاء الأوكازيون الشتوي بيومين بلغت عدد 727 محضرا متنوعا ما بين الدخول في التخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين بعدد 244 محلًا، وأيضًا محاضر ضد المحال المعلنة عن تخفيضات وهمية للمواطنين بعدد 483 محلًا.

موعد انتهاء تخفيضات الشتاء

ومن المقرر أن تنتهي تخفيضات الأوكازيون الشتوي بعد يومين وتحديدا يوم الثلاثاء 21 مارس، وفقا للموعد المحدد من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي أعلن انطلاق الأوكازيون يوم 6 فبراير 2023 حتى 21 مارس 2023.

ورجَّح أبو الفضل في تصريح لـ«الوطن»، صدور قرار آخر بمد فترة الأوكازيون الشتوي، مع بدء المحال التجهيز لسلع فصل الصيف.