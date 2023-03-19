العثور على جثة شاب مشنوقا داخل حظيرة في الوادي الجديد

عثرت قوات الأمن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على جثة مراهق مشنوقاً داخل حظيرة بمركز الفرافرة، وجاري انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

إخطار مديرية أمن الوادي الجديد

وكانت معلومات قد وردت إلي مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، من قسم شرطة الفرافرة عقب عثور الأهالي على جثة مراهق في عمر الظهور مشنوقاً داخل حظيرة بمنطقة الزراعة 4 بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، والتي عثرت عليه الأهالي.

الأهالي يعثرون على جثة مراهق

وعلي الفور انتقلت قوة من شرطة مركز الفرافرة إلي موقع الحادث، والتحري تبين عثور الأهالي بقرية اللواء صبيح بمنطقة الزراعة 4 بمركز الفرافرة، على «شوقي.خ.د»، 16 عامًا، مشنوقا داخل حظيرة، وتم تحويل جثة المراهق إلي مستشفى الفرافرة المركزي.

انتداب الطب الشرعي

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة والتي أمرت علي الفور في انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المراهق لتبين وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كثفت قوات المباحث من التحريات لكشف ملابسات الحادث.