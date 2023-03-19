«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.

استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد في معدلات التضخم.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة؛ بما تتضمنه من إجراءات إضافية حتى يجري اتخاذ قرارات سريعة تسهم في تحسين التعامل مع أرقام التضخم.

زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض أيضا سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي صافي ووطنية من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التي أبدت رغبتها في هذا الطرح.