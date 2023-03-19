مصرع طالبة تناولت قرصا مجهولا بالخطأ.. وإصابة شخصين في حادث سير بالمنيا

لقيت طالبة مصرعها إثر تناولها قرصا مجهولا بطريق الخطأ داخل منزلها الكائن في مركز ديرمواس بأقصى جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب شخصان، إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

مصرع طالبة تناولت قرصا مجهولا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "م.د" 15 عاما، طالبة إلى مشرحة مستشفي ديرمواس النموذجي، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص أفادت التحريات الأولية أن الطالبة تناولت قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلها في إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لكفر خزام بديرمواس، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية بالمنطقة الصناعية

كما تلقى مدير الأمن بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بمدخل المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة بسبب السرعة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: طه محمد 52 عاما، وعماد فاروق 50 عاما، يقيمان في مركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج حث تنوعت الإصابات بين اشتباه نزيف بالبطن وكسور وسحجات وكدمات، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.