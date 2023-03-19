«الصيد الآلي بالبرلس»: توقف جزئي لمراكب الصيد بالبرلس لسوء الأحول الجوية

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن حركة الصيد والملاحة تشهد اضطرابا داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط نظراً للطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية مساء اليوم الأحد، وهو الأمر الذي أدي توقف جزئي لبعض من مراكب الصيد في مياه البحر المتوسط جراء ما سبق ذكره.

ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية

وأوضح "شرابي"، في تصريح لـ"للوطن"، أن حركة الصيد قد تأثرت منذ يوم أمس حتى مساء اليوم، وسط ارتفاع أمواج البحر لتتخطي حاجز الثلاث أمتار بما يؤثر علي حركة الصيد بالبرلس بشكلاً كبير للغاية، وهو ما يتطلب منا الترقب علي مدار الساعة.

طقس اليوم وتقلبات المناخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح مساء اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ، لتسجل 18كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 2%، والرطوبة 72%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي في المحافظة 18درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية.