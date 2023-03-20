الطب الشرعي: رصاصة في الوجه سبب وفاة تاجر لحوم داخل مكان عمله بالمرج

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بوفاة شخص يدعى «جورج.ع» في العقد الرابع من العمر، تاجر لحوم، إذ عثر على جثته داخل محله بمنطقة المرج في ظروف غامضة، وبإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه تبين وفاته بسبب إصابة المجني عليه بطلق ناري في الوجه أسفر عن تهشم كامل للجمجمة، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات أخرى، ولا تزال الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف جهودها لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

بداية بالعثور على تاجر مقتولًا داخل محله

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على تاجر مقتولًا داخل محله في شارع التروللي متفرع من شارع محمد نجيب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «جورج.ع» في العقد الرابع من العمر ملقاة على الأرض داخل محله وسط بركة من الدماء، وتبين أن المجني عليه تاجر لحوم مجمدة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.