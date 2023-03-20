عميد صيدلة حلوان يحذر من الأدوية المجهولة على الإنترنت: غير فعالة

قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إنّ الدواء سلعة حساسة للغاية، منوهًا على خطورة شراء الأدوية من مصادر مجهولة، إذ يجب شرائها من الصيدليات كونها تأتي من مصادر معروفة ومصانع مُصرح ومرخص لها، مشيرًا إلى أنّ حدوث أي مشكلة بأي دواء متعارف عليه ومُصرح به، يتم التعامل معها بكل سهولة، إذ يمكن سحبها من الأسواق إلى جانب مراقبة ومتابعة الدواء حتى يصل إلى المريض، على عكس الأدوية مجهولة المصدر.

تحذيرات من الأدوية المتداولة على الإنترنت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أنّ الأدوية على الإنترنت مجهولة الهوية والمصدر، ولا تخضع للرقابة، مشيرًا إلى أنّ أخذ الأدوية مجهولة المصدر تضر بصحة الإنسان، لذلك يجب شراء الأدوية من الصيدلي، لأنه خبير في الأدوية.

الأدوية مجهولة المصدر غير فعالة

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أنه عند حدوث أي خطأ أو مشكلة مع المريض الذي يشتري أدوية من أي صيدلية، يمكن تدارك الموقف والتعامل مع الصيدلي المسؤول عن هذا الخطأ، موضحًا أنّ أبسط مخاطر الأدوية مجهولة المصدر والمطروحة على الإنترنت تتمثل في كونها عديمة المفعول.