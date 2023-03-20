طلاب «إعلام القاهرة» يطلقون حملة «ريسكو» للتوعية بسياحة المغامرات

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة توعوية هي الأولى من نوعها، تحت مسمى «ريسكو» للتوعية بأهمية سياحة المغامرات، ودور ذلك في التنمية الاقتصاد من الجانب الآخر، وذلك في إطار مشروع تخرجهم بقسم العلاقات العامة والإعلان.

تفاصيل حملة «ريسكو» التوعوية من طلاب إعلام القاهرة

وتعتبر حملة «ريسكو»هي الأولى من نوعها في مصر لتنشيط مجال سياحة المغامرات، وذلك باشتقاق اسمها من الكلمة الإنجليزية (Risk)، والتي تعني المغامرة أو المخاطرة، وهو أحد فروع مجال السياحة الذي تهتم الحملة بالتوعية به، وذلك بأشكال عديدة مختلفة، عن طريق الطلاب المشاركين وتحت إشراف من رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى جانب عدد الأساتذة الجامعيين.

واختار طلاب إعلام القاهرة، شعارًا لحملتهم «ريسكو»، والذي يحث على الاهتمام بسياحة المغامرة، واكتشاف هذا النوع الجديد من السياحة والاستطلاع بعيدًا عن أنواع السياحة الأخرى المألوفة بالنسبة للجميع، حيث جاء: "متعتك في اكتشاف مغامرتك".

طلاب إعلام القاهرة يغردون خارج السرب

وبهذه الحملة الأولى من نوعها في مصر، يغرد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة خارج السرب؛ إذ نجحوا في ترسيخ مشروع تخرجهم بناءً على حملة توعوية بإحدى المجالات السياحية الهامة في جوانب اقتصادية وترفيهية من ناحية، والتي لا تلقى تسليطًا للضوء من ناحية أخرى، إذ كانت الحملات التوعوية المرتبطة بالسياحة في الفترات الأخيرة متعلقة بتنشيط السياحة الدينية والتاريخية والعلاجية وخلافه من المجالات المؤلفة بشكل متكرر.

وحرص الطلاب في إطار حملتهم على إنشاء صفحات تحمل اسم «ريسكو» على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل الترويج لها وطرحها أمام الجمهور حرصًا منهم على التوعية بمغذى الحملة وبأهمية سياحة المغامرات، وذلك عبر: «فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، ويوتيوب».

محمد شلبي يوضح أهداف حملة «ريسكو» وكواليس اختيار الفكرة

ومن جهته، قال محمد شلبي الطالب بالفرقة الربعة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأحد المشاركين في حملة «ريسكو» التوعوية بسياحة المغامرات في إطار مشروع تخرجهم عن قسم العلاقات العامة والإعلان: «حاولنا أثناء اختيار فكرة مشروع التخرج أن نظهر بموضوع استثنائي خارج الموضوعات المتكررة من ناحية، وأن يكون أيضًا متعلق بالتنمية المستدامة، وذو فائدة للدولة وللأشخاص».

وأضاف «شلبي»: «وجدنا في العمل على إقامة حملة توعوية لسياحة المغامرات مسألة إبداعية بعض الشيء في التركيز أن أقوم رفقة زملائي بمشروع تخرجنا في إخراج فكرة غير متكررة تليق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وطلاب قسم العلاقات العامة والإعلان، وتصبح من ناحية أخرى مقترح اقتصادي قائم أمام الدولة ليفيد في خطط التنمية الاقتصادية، ومن ثم حاولنا استخراج اسم يتعلق بالموضوع حتى استقرينا على ريسكو ثم وضعنا شعار الحملة».

أسماء الطلاب القائمين على مشروع تخرج «ريسكو» بكلية الإعلام جامعة القاهرة

وفيما يلي أسماء الطلاب القائمين على حملة «ريسكو»للتوعية بسياحة المغامرات في إطار مشروع تخرجهم، بالفرقة الرابعة لكلية الإعلام جامعة القاهرة: «أحمد ابو فراج، أحمد خالد، إسلام هاني، أميرة أشرف، آية حسن، جورج وجدي، داليا إمبابي، رمضان أحمد، سلمي عماد، سلمي نصر، محمد أيمن ، محمد سعيد، محمد سيد شلبي، مريم ضياء الدين، مريم عبدالعزيز، مريم محمد، منار محمد، ميرنا جمال، ندي حسن، نرمين محمد، هايدي هشام».