أستاذ اقتصاد: الدولة مكنت المرأة سياسيا واقتصاديا

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تحرص على تمكين المرأة، سياسيا واقتصاديا، لافتًا إلى أنّ المرأة لها دور كبير ومؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنّ هناك بعض الدراسات الاستشرافية تطرح بعض الأفكار المستقبلية مثل فكرة إضافة الأعمال المنزلية للزوجة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

دعم المرأة سياسيا واقتصاديا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ تطبيق فكرة إضافة بعض المعايير الاقتصادية للمرأة، التي تقوم بالأعمال المنزلية، سيضاعف الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر، موضحًا أنه يمكن تطبيق تلك الفكرة عن طريق دعمها نقديًا، للمشاركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج.

الناتج المحلي الإجمالي للدولة

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبارة عن مجموعة سلع وخدمات تنتجها الدولة خلال عام، موضحًا أنّ القطاع غير الرسمي واحدا من أهم الأسباب التي تقلل من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أنه يعني وجود مجموعة من السلع والخدمات التي تنتج داخل الدولة لكنها لا تتدخل في الناتج المحلي الإجمالي، منها الخدمات المنزلية التي تقوم بها المرأة، والتي تساعد في عملية الإنتاجية سواء في تربية الأولاد أو الخدمات المنزلية، وهذا يساهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر.