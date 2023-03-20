تقارير: مخاوف أوكرانية من تسليم أسلحة صينية لروسيا

تترقب أوكرانيا بقلق زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى روسيا، خلال الأسبوع الحالي، خشية إقدام الصين، الحليف الاستراتيجي لروسيا، على تسليمها أسلحة، ما يؤثر على مسار الأزمة الأوكرانية الروسية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

الصين على الحياد

وتلعب بكين دورا محايدا في الأزمة الأوكرانية، حيث لم تدن الهجوم الروسي ولم تدعمه علنا، وإذا كانت الصين تصر على احترام مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا فهي قدمت أيضا دعما دبلوماسيا فعليا لموسكو منذ فبراير 2022، ويأمل الأوكرانيون بأن يساهم ضغط حلفائهم الغربيين على السلطات الصينية، في الحفاظ على هذا التوازن.

ونقلت الوكالة عن سيرجي سولودكي، نائب مدير مركز التحليل الأوكراني «نيو يوروب»، إن الحد الادنى من توقعات أوكرانيا هي ألا تتدهور الأمور.

حساسية زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو

وتابعت «فرانس برس»، أن الموضوع حساس لدرجة أن السلطات الأوكرانية لا ترغب في التعليق علنا على هذه الزيارة التي تبدأ اليوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، والتي سيلتقي فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج مرتين على الأقل.

وقال مسؤول أوكراني كبير لوكالة «فرانس برس»، إن أوكرانيا ستتابع عن كثب هذه الزيارة، وأضاف «بالنسبة لنا، من المهم أن تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة أراضي دول أخرى».

وبعد إعلان موسكو ضم خمس مناطق أوكرانية، اتهمت الولايات المتحدة بكين بأنها تدرس مسألة تسليم أسلحة لروسيا، وقال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» لتلفزيون «سي بي إس»، أنهم «مقتنعون بأن القيادة الصينية تعتزم تقديم معدات فتاكة لروسيا».

وتعتبر واشنطن أن بكين تقدم أساسا معدات غير فتاكة الى روسيا، وقال مسؤول أوكراني كبير في مطلع مارس «إذا بدأوا بتقديم الأسلحة، فستكون هذه مشكلة خطيرة بالنسبة لنا».

ومن جهته، قلل الامين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف من احتمال إرسال مثل هذه الشحنات، وأضاف في تصريحات صحفية: «لن تكون الصين متواطئة مع روسيا»، وكذلك اعتبر المحلل الأوكراني يوري بويتا وهو باحث في معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني ومقره تايبيه، أن هذا الأمر غير محتمل في هذه المرحلة.