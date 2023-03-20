وزيرة التضامن: تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر.. 75% منها للنساء

أكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّه في إطار محور المشاركة في سوق العمل والتمكين الاقتصادي في آخر عامين، فقد جرى تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر على مدار الأعوام السابقة تمثل النساء فيهن نسبة 75% من المستفيدين بنسبة فائدة تتراوح من 5% إلى 9% مع الأخذ في الاعتبار بقروض ميسرة لغير القادرات.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه جرى تدريب 292 ألف سيدة لتأهيلهنّ لسوق العمل، كما جرى البدء في تطوير 44 مركز خدمات لمراكز خدمة الأسرة للمرأة العاملة بالمشاركة مع وزارة القوى العاملة.

وتابعت أنَّه جرى مضاعفة معارض الأسر المنتجة لتسويق المنتجات التراثية والصناعات الحرفية لتصل إلى 21 معرضًا سنويًا بالإضافة إلى 38 معرضًا دائمًا والعارضات نسبتهنّ 74% بالإضافة إلى البدء في التوسع في التسويق الإقليمي واستقبال معارض إقليمية في مصر تحت اسم بيت العرب وديارنا العربية بالشراكة مع 13 دولة عربية.

وشددت على أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي احتلت الصدارة في تطبيق سياسات الشمول المالي وجرى استخراج 11 مليونًا و500 ألف بطاقة ميزة لمستفيدي الوزارة بكياناتها المختلفة، وتبلغ نسبة الشمول المالي للسيدات في الـ11.5 مليون بطاقة 64%.