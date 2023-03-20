حبس لص سرق 3 هواتف من زملائه بالسكن في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة البساتين، وأمرت ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

سرق زملائه

تفاصيل تلك الواقعة بدأت أحداثها بدائرة قسم شرطة البساتين عند ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر أثناء وجوده أمام أحدى المحلات المخصصة لبيع الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بسرقة الهواتف المحمولة من زملائه بالسكن بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب المغافلة.

تحرر المحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرار السالف ذكره.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي أحمد عزت الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، مضيفًا أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».