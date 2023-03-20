التحريات تكشف تفاصيل وفاة تاجر لحوم بالمرج: تخلص من حياته برصاصة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج التي أشرف عليها المقدم كريم البحيري رئيس المباحث، في واقعة وفاة شخص يدعى «جورج.ع» في العقد الرابع من العمر تاجر لحوم أن المتوفي تخلص من حياته بطلق ناري داخل محل الخاص به لبيع اللحوم بسبب كثرة الديون عليه، ما أسفر عن تهشم كامل للجمجمة التي أودت بحياته.

المتوفي لديه محل لبيع لحوم مجمدة

وأضافت التحريات، أن المتوفي لديه محل لبيع لحوم مجمدة خاص به شارع التروللي متفرع من شارع محمد نجيب بدائرة قسم شرطة المرج، والذي شهد الواقعة.

بلاغا من الأهالي بالعثور على تاجر

تفاصيل الواقعة عندما ورد مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على تاجر متوفي داخل محله في شارع التروللي متفرع من شارع محمد نجيب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «جورج.ع» في العقد الرابع من العمر ملقاة على الأرض داخل محله وسط بركة من الدماء، وتبين أن المجني عليه تاجر لحوم مجمدة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.