رئيس البرلمان يستقبل النائبات لتهنئتهن باليوم العالمي للمرأة: نماذج مشرفة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من النائبات لتهنئتهن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، معربا عن اعتزازه وتقديره للمرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة رمز العطاء والتضحي، فهي «الأم والزوجة والابنة والأخت»، التي تقوم بدورها دون ملل أو كلل في بناء الوطن.

دعم المرأة في عصر السيسي

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وهو يحرص على دعم المرأة كي تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، حتى أصبحت المرأة المصرية نموذجا يُحتذى به في جميع المحافل الدولية وفي شتى المجالات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الفاعل للنائبات، مؤكدا أنّهن استطعن بحق أن يكن نموذجا مشرفا للمرأة المصرية من خلال المشاركة في أنشطة المجلس.

ومن جانبهن، أعربت النائبات عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.