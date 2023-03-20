آخر موعد للتقديم على وظيفة عامل مسجد بالأوقاف في جميع المحافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظميم والادارة عن آخر موعد لأستلام طلبات التقديم على وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، والتي بدأ التقديم لها منتصف الشهر الجاري، وذلك بالحاجة إلى 1000 عامل بنظام التعاقد لألف عامل بجميع المحافظات.

العدد المطلوب

وفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والأدارة فإنّ وزارة الأوقاف تحتاج إلى 1000 وظيفة حرفية وخدمة معاونة، حيث يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

أن يتسم بالانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

- مؤهل أقل من المتوسط.

- إعدادية عامة.

-إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارٍ.

- الرقم القومي وجه ثانٍ سارٍ.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

بيانات الإتصال

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى نهاية الشهر الحالي على هذا الرابـــط.

ملاحظات مهمة أثناء التسجيل

- يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

- يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- حال ثبوت حصول المتقدم على مؤهل أعلى من المطلوب سيتم رفض الطلب.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد إستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

يلتزم المتقدم لاعلانات الوظائف بايداع مبلغ 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح في أحد البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) علماً بانه لن يلتفت لطلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق من تاريخ الإعلان.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.