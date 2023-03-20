إصابة 3 سيدات في انقلاب «توك توك» بكفر الزيات

أصيبت 3 سيدات بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر انقلاب مركبة «توك توك» على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من مرور قرية الدلجمون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بانقلاب توك توك

تلقت غرفة مرفق عمليات الإسعاف بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب مركبة توك توك على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من مرور قرية الدلجمون، وإصابة عدة أشخاص من مستقلية.

أسماء المصابين في الحادث

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب مركبة توك توك بمدينة كفر الزيات أمام مرور الدلجمون، وأسفر عن إصابة أميمة سالم رمضان، وتبلغ من العمر 52 عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء سالم علام، وتبلغ من العمر 24 عاما، آلام بالبطن، انتصار أبوالنصر محمد، وتبلغ من العمر 50 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.