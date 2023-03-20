دعاء الخوف .. «اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وحزني فرح»

دعاء الخوف من الأدعية التي يبحث عنها العديد من المسلمين، حيث يسعى بعضا منهم إلى الهدوء والسكينة وذلك من خلال الدعاء وذكر الله عز وجل، فالدعاء يمثل طوق النجاة للكثير من المسلمين، يلجأوا إليه عند القلق، الخوف، أو التوتر، وغيره من المشاعر السلبية، كذلك الامر أيضا في أوقات الفرح، فذكر الله والدعاء لا يقتصر لديهم على أوقات المشاعر السلبية فقط.

دعاء الخوف

وعن دعاء الخوف، فهناك العديد من الأدعية المختلفة التي من شأنها تنتدرج ضمن هذا التصنيف من الأدعية، من ضمنها: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»، كما يمكن للعبد أن يقول: «أَللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، ومن أدعية الخوف والقلق أيضا: «اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا».

وبالحديث عن دعاء الخوف، فلابد من الإشارة إلى هذه الأدعية التي يعتبرها البعض من أفضل أدعية الخوف:

- اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح وضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة.

- اللهم لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

- أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين” اللهم بدل خوفي بأمان و حُزني بفرح و همي بفرج.

دعاء الخوف من الامتحان

وبعيدا عن دعاء الخوف، فيبحث البعض عن دعاء الخوف من الامتحان، وفي هذا الصدد، هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها منها: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».