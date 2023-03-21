أبرز المعلومات عن مشروع المجمع الحرفي بالقاهرة: يتضمن إقامة 984 ورشة

أعلنت محافظة القاهرة أنه تم الانتهاء من إخلاء مساحة 60 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر لإقامة مجمع حرفي على أعلى مستوى يستوعب الأنشطة التجارية والصناعات الموجودة داخل القاهرة التاريخية.

توفير الخدمات بالمجمع

وأجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة لمتابعة إزالة جميع المباني العشوائية والعشش المتواجدة في منطقة شمال الحرفيين، والتي خصصت لإنشاء مجمع حرفي حضاري للمحال التي سيتم نقلها من منطقة التطوير بالقاهرة التاريخية ، وقد تم تسليم الموقع كاملاً إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ لاستكمال القيام بأعمال الإنشاءات للمجمع الحرفي والمساكن والمباني الخدمية الخاصة بالمشروع.

مجمع الحرفيين الجديد

وأشارت محافظة القاهرة إلى أبرز المعلومات عن مشروع المجمع الحرفى بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر المزمن إقامتها حاليا..

- إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 مترا مربعا إلى 40 مترا مربعا للورشة الواحدة.

- مشروع المجمع الحرفي على مساحة ‎60 فدانا بحي منشأة ناصر.

- العمل على إقامة وحدة إطفاء بمسطح 346 مترا مربعا، ونقطة شرطة بمسطح 334 مترا مربعا.

- إقامة مخبز بمسطح 1736 مترا مربعا، وسوق تجاري بمسطح 596 مترا مربعا.

- العمل على إنشاء منافذ بيع بمسطح 360 مترا مربعا، ونادٍ اجتماعي بمسطح 10357 مترا مربعا.

- تخطيط موقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 مترا مربعا لربط الموقع بمختلف مناطق القاهرة.

- يضم المشروع 15 عمارة كل واحدة تشمل 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة يبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 مترا مربعا.

- العمل على إقامة 3 عمارات باجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 مترا مربعا.

- يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش والمحلات.

- يتضمن المشروع دور عبادة كمسجد بمسطح 1644 مترا مربعا، وكنيسة بمسطح 2000 متر مربع.

- يشمل مدرسة مَهنية بمسطح 1514 مترا مربعا، ووحدة صحية بمسطح ‎397 مترا مربعا.

- توجد داخل المجمع وحدة اسعاف بمسطح 133 مترا مربعا وسجل مدنى بمسطح 300 متر مربع.