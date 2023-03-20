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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين بقنا

كتب:

رجب آدم
03:51 م | الإثنين 20 مارس 2023
حادث قنا - أرشيفية

حادث قنا - أرشيفية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على طريق قرية الأشراف التابع لمركز قنا، ويجري نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا يفيد مصرع شخص فيما أصيب 9 آخرون في حادث تصادم سيارتين على طريق الأشراف بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ويجري نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تحرير محضر بالواقعة

وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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