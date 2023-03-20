المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامه بالسرقة بالإكراه وبث الرعب مع إحراز سلاح أبيض (مطواة) بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهم «أ أ»، عامل، تهمة سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه «ح ح»، عامل، ليلا بالطريق العام، حيث استولى عليه بالإكراه الواقع عليه، وقام بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهه، ووجه له عدة ضربات مستخدماً السلاح الأبيض وأحدث عدة جروح قطعية وفقا للتقرير الطبي للحالة وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

كما وجهت له تهم إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.