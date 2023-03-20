خبراء اقتصاديين: تمكين المرأة في المناصب القيادية يبني وطنا قويا متماسكا

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، الدور الكبير الذي تقوم به السيدات في الوقت الحالي، إذ أصبح دورهن لا يقل أهمية عن دور الرجل في ريادة الأعمال، وفتح العديد من المشروعات الناجحة والمميزة، بالإضافة إلى أن تمكين المرأة في المناصب القيادية يبني وطنا قويا متماسكا.

وقال الدكتور محمد ماجد الخبير الاقتصادي، إنه في الوقت الحالي أصبح هناك تكافؤ في التعليم والفرص، وإتاحة العديد من الطرق للتعلم، ما جعل هناك نوعا من المساواة بين الجنسين من خلال المنافسة على أساس الخبرة في العمل والمهارات وليس على نوع الشخص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الطرق التي تتخذها الدولة لمساندة المرأة وتمكينها في الوقت الحالي، جعلها سيدة أعمال من خلال إنشاء العديد من المشروعات والتمويلات للمرأة من قبل العديد من مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن التمويل والدعم والمساندة للمرأة يساهم في مساعدة السيدات بشكل كبير لتحقيق أكبر قدر كبير من النجاح والتميز في العديد من المجالات، والتي أصبح في الوقت الحالي لا يوجد أي مجال لم تستطيع المرأة أن تدخل فيه بقوة.

13.4 مليار جنيه مولت نحو 800 ألف مشروع صغير

وفق البيانات المنشورة، بلغ إجمالى التمويلات المقدمة من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، بحوالي 13.4 مليار جنيه مولت نحو 800 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت ما يقرب من مليون فرصة عمل، فضلًا عن يوميات التشغيل التى تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة والتى بلغت خلال 8 سنوات نحو 18 مليون يومية عمل.

بينما قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن الواجـــب الوطني والتكامل الاجتماعي ومواكبة العصر تحكم على العالم العمل على تسريع خطوات تمكين المرأة في المجتمع والأعمال.

وأضاف في تصريحا خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تؤكد من خلال احتفالياتها وتصريحات وقرارات الرئيس على السعي للحفاظ على حقوق المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، خاصة وأن هذا يأتي التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن قرار الدولة بتمكين المرأة في إدارة الشركات وتقلدها العديد من المناصب القيادية والإدارية يأتي إعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كل أوجه العمل الوطني

وأوضح أن هذا يأتي إيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كل أوجه العمل الوطني، خاصة مع العمل على استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية والتي تعمل على تمكين المرأة.