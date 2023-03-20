«الإفتاء» توضح أفضل صيغة لـ دعاء الحزن: «اللَهمَ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»

دعاء الحزن واحد من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، بل هناك بعض الأدعية التي يحبذ أن يرددها العبد من أجل يزيح الله عز وجل الحزن والهم عنه، والكثير من المسلمين يلجأ إلى الله في أوقات الحزن والهم من خلال الدعاء أو الصلاة وأيا من أشكال العبادة المختلفة، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أبرز الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الحزن.

دعاء الحزن

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عدد من المنشورات عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن دعاء الحزن وبعض الأدعية التي من شأنها التخفيف على العبد، ومن هذه الأدعية: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب الأرض رب العرش الكريم».

دعاء الحزن والكرب

وبالحديث عن دعاء الحزن، فأشارت دار الإفتاء إلى أحد الأدعية التي يستحب ترديدها للتخفيف من الحزن والكرب وهو: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمتك ناصيتي بيدك، ماضِ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي». (مسند أحمد)

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الحزن هي: « اللَّهُمَّ رحمتَك أرجو فلا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عَينٍ وأصلِحْ لي شأني كُلَّه، لا إلهَ إلَّا أنت. دعاء الهم والضيق »