الحياة الآن.. مباشر: تطوير مدرسة ابتدائية بالدقهلية لاستيعاب 900 طالب

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال تطوير مدرسة رأس الخليج الابتدائية المشتركة بمركز شربين محافظة الدقهلية، والتي جاءت فى إطار مبادرة حياه كريمة التى قامت برفع كفاءة وتطوير 6 فصول دراسية.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح التقرير أن مبادرة حياة كريمة رفعت كفاءة 6 فصول دراسية وطورتهم، وانشأت 5 فصول جديدة للقضاء على تكدس الطلاب، ومقامة على مساحة 1200 متر مربع، والمدرسة تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال، وتستوعب المدرسة 900 طالب وطالبة.

المبادرة الرئاسية

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت العديد من مشروعات تطوير وإنشاء المدارس على مستوى المحافظات لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.