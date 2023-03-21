اتحاد المصريين بالخارج يبحث مطالب الجالية المصرية في السعودية

انطلقت أولى الزيارات الخارجية لرئيس اتحاد الشباب المصريين بالخارج، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس، بزيارة الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك لمد جذور التواصل مع المصريين بالخارج.

وضم وفد اتحاد شباب المصريين بالخارج الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، والمحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس تامر العطية بلقاء السفير المصري بالسعودية السفير أحمد فاروق والقنصل العام السفير طارق المليجي ونائب السفير ضياء حماد والمستشار العمالي أحمد رجائي والمستشار كريم أبو السعود.

أهمية التواصل مع مجلس النواب

وتناول اللقاء أهم الموضوعات التي تهم الجالية المصرية في السعودية، وأعرب السفير أحمد فاروق السفير المصري بالسعودية، عن أهمية التواصل مع مجلس النواب والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم أبناء مصر في الخارج وتقديم كل سبل العون لهم.

ومن جانبه، كشف القنصل العام السفير طارق المليجي مدى التطوير الحاصل في القنصلية العامة الآن؛ لتسهيل الأمر على أبناء مصر في السعودية والطفرة الإلكترونية والتي طالت أيضا المنشآت والمكاتب بالسفارة والتي سيلمسها كل المتعاملين مع القنصلية بعد عيد الفطر مباشرة.

وقال نائب السفير ضياء حماد، إننا متواجدون بين أبناء مصر في كل الفعاليات ونسهل لكل من يريد التواصل مع أي وزارة في مصر على شتى الأصعدة، فيما أشار المستشار العمالي إلى دور المكتب العمالي في الرياض وما يقدمه من دعم ومشورة والمساعدة في حل أية قضايا عمالية، بالتنسيق مع السفير أحمد فاروق والقنصل العام السفير طارق مليجي والتشاور المستمر مع الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة؛ لرد الحقوق المالية لمئات العمال المصريين.

توحيد الجهود لدعم أبناء الجالية

وتطرق النائب محمود حسين، عن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة وتواجده في كل دول العالم من خلال إعطاء فرصة للشباب المصري في الخارج بالتواجد جنبا إلى جنب بجوار الأكبر سنا وخبرة ومحاولة توحيد الجهود لدعم أبناء الجالية بعضهم البعض ومن ثم دعم مصر، مؤكدًا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر في الخارج والتواصل المستمر معهم وإنشاء وزارة الهجرة وأيضا نواب بمجلس النواب عن المصريين بالخارج.

وعلى صعيد آخر، قام النائب الدكتور محمود حسين ببعض اللقاءات بالمصريين بالرياض والتواجد بينهم والاستماع لهم لما طرحوه من أفكار والتأكيد على التواصل المستمر معهم وطرح فكرة مزرعة الوطن، والتي يتبناها الاتحاد كأحد المشروعات ضمن عدة مشروعات سيقوم الاتحاد بتنفيذها في الفترة المقبلة.