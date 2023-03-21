مُسيرات أوكرانية تستهدف «القرم».. وهاكرز يهاجمون دونباس بـ«كومن ماجيك»

استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات، «دزانكوي» بالجزء الشمالي من «شبه جزيرة القرم»، التي ضمتها «موسكو» في عام 2014، إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، منشآت مدنية، ما أسفر عن إصابة شخص، فيما أسقطت السلطات جميع الطائرات.

وفي وقت سابق، أشار رئيس «شبه جزيرة القرم» سيرجي أكسينوف، عبر «تليجرام»، إلى عمل نظام الدفاع الجوي في «دزانكوي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مستشار رئيس «شبه جزيرة القرم»، أوليج كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد منشآت عسكرية قريبة من مكان الهجوم، مشيرا إلى إسقاط إحدى المسيرات، فوق كلية «دزانكوي التقنية» بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي والمسيرات الأخرى فوق مناطق سكنية.

كريوتشكوف ينفي شائعات إلحاق أضرار بالسكة الحديد

ونفى كريوتشكوف، شائعات عن إلحاق أضرار بالسكة الحديد بعد إسقاط المسيرات الأوكرانية. وفي وقت سابق، قال رئيس «إدارة دزانكوي»، إيجور إيفين، إن العديد من المرافق وشبكات الكهرباء تضررت في المدينة.

بدوره، أكد وزير دفاع مقدونيا الشمالية سلافيانكا بتروفسكا، أن بلاده سلمت 4 طائرات مقاتلة من طراز «سو 25»، إلى أوكرانيا، فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر لفترة طويلة، مؤكدا للصحفيين، أن «كييف» يجب أن تكون لديها قدرة على حماية وحدة أراضيها واستقلالها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

السفراة الروسية تدعو «واشنطن» إلى التوقف عن تسييس حقوق الإنسان

ونفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، مزاعم «واشنطن» الواردة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية ضد بلادها حول حالة حقوق الإنسان في العالم، داعية في بيان، الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لـ«موسكو».

من جانبها اكتشفت شركة «كاسبرسكي لاب» برنامجًا ضارًا غير معروف يسمى «كومن ماجيك» CommonMagic ، حيث يهاجم قراصنة «دونباس» وشبه جزيرة القرم مذ عام 2021، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.