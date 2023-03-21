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مصرع صيدلانية و2 من أبنائها اختناقا بالغاز داخل شقتهم بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
07:20 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقت طبيبة صيدلانية، و2 من أبنائها مصرعهم، داخل شقتهم السكنية الكائنة بشارع الحمزاوى، التابع لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، نتيجة الاختناق بالغاز، بسبب تسريب مفاجئ، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوي، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع 3 أشخاص 

تلقى مأمور قسم شرطة أول طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، بلاغاً يفيد بالعثور على 3 جثث لأم وأطفالها داخل شقتهم السكنية، الكائنة بشارع الحمزاوى، بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة طبيبة صيدلانية تدعى منى السروجي، و2 من أبنائها، زينة أحمد عاطف، وجميلة احمد عاطف، نتيجة الاختناق بالغاز، بسبب تسريب مفاجئ.

ندب الطب الشرعي 

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

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